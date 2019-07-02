中小企業主女性佔4成 創業已非男性專利

2019-07-02 23:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕創業不是男性的專利，女性甚至可以做得更好！國際性非營利教育組織 Startup Leadership Program （SLP） 日前在台舉辦女性創業論壇，由包括立委余宛如在內的數位新銳女創業家現身說法，體現不管是新創事業還是各領域，女性發光發熱的能耐也不輸男性，充分展現女力崛起。

SLP於2006年在時成立於美國波士頓，目前全球已超過28個分會，橫跨18個城市，透過創業課程、資源分享等，在全球已累計超過輔助3000位創業家，成立超過1700家新創公司，獲得資金挹注高達6.5億美元，其中不乏許多女企業家。而台北分會成員iCHEF （資廚）還曾拿下日本最大國際創業競賽Echelon Japan評審團特別奬，而另一成員iCallMe還曾獲得資策會第一屆「金驗獎」企業組第一名的榮譽。

SLP舉人力銀行統計數據，近年將近9成的女性具有高度創業意願，在150萬家中小企業中女性企業主的比例將近4成，說明台灣現在的環境相當鼓勵女性成就一番事業。而論壇舉辦至今已經第5屆，每年號召數百位女性創業家共襄盛舉，也提供互相交流的機會與平台。本次論壇由有機面膜品牌童顏有機共同創辦人潘思璇及麻辣鍋品牌麻辣壹號店創辦人李怡禛擔任主講人，望月女子谷慕慕月亮褲共同創辦人史文妃擔任與談人，提供己身經驗及酸甜苦辣做為借鏡。

余宛如致詞時說，過去的創業環境對女性較不友善，缺乏資源及政府輔導，但正因自身經歷過這段磨難，因此她非常積極推動政策法案及協助新創資源整合導入。且女性常被關心如何平衡事業及家庭，她認為創業正是女性在當代最好平衡生活的方法，可更好掌控自己的時間和工作內容，加上時下科技工具運用，更是能大幅提升工作效率和機動性，所以她非常鼓勵女性出來創業，而已身在其中的人，也不要輕言放棄。

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