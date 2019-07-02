出門帶雨具！週三天氣仍不穩定 慎防大、豪雨

2019-07-02 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2日）天氣十分不穩定，各地普遍都有降雨情形發生。至於明天（3日）的天氣狀況和今天差不多，容易發生大雨甚至是豪雨，請民眾特別留意。

「中央氣象局」預報，明天持續受到低壓帶影響，水氣多，天氣同樣十分不穩定，南部及東南部地區整天都是陣雨或雷雨的天氣，甚至有局部大雨或豪雨發生機率；中部地區也會有短暫陣雨或雷雨，尤其午後降雨會更明顯；至於其他地區上午大致為多雲天氣，但容易有午後雷陣雨，降雨機率高，局部地區有大雨發生，尤其北部恐有豪雨機率，請民眾特別留意短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。

另外，在中西沙島海面形成的第9號熱帶性低氣壓，在今晚8點增強變成輕颱「木恩」，雖然不會直接影響台灣，但預估接下來幾天，其外圍環流帶來的西南風將為中南部帶來大雨或豪雨。

溫度方面，明天各地高溫約莫31至33度，沒下雨時感受上仍相當悶熱。

紫外線方面，明天各地普遍為「過量級」，出門還是要多補充水分。

空品方面，根據行政院環保署空品預報指出，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

另外，氣象局也提醒民眾特別注意，從今晚起，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，如有安排活動，請多加小心，注意安全。

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