霧峰光復新村設「文化故事館」 文化局、社會局互踢皮球

2019-07-02 22:58

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰光復新村是台中第一處公告的文化景觀，近年更成為摘星青年基地，也是知名的旅遊景點，不過，許多遊客造訪後，仍對光復新村的歷史與特色不了解，當年促成光復新村保留的台灣花園城市協會，爭取市府籌設文化故事館，呈現當年家戶生活的樣貌、展示台灣第一座衛生下水道系統，台中市議員林碧秀則要求市府文化局統籌，早日協助故事館成立。

台灣花園城市協會秘書長吳東明今天說，光復新村是省政府當年疏遷中興新村的先期實驗場域，2012年經台中市政府公告為文化景觀，也成為摘星基地，由青年進創業後，吸引眾多遊客造訪，但常有遊客詢問，這麼大的場域，卻沒有一處展示、說明光復新村相關歷史的場所，覺得很可惜。

吳東明說，為了讓遊客認識光復新村，希望市府早日設置「光復新村文化故事館」，藉由相關文物的呈現，讓遊客了解1950年到1970年間居民的生活樣貌；此外，光復新村所建置的衛生下水道，是全台第一座，希望也能以圖文解說和實體的方式，讓民眾了解此系統，凸顯此座下水道的價值。

市府文化資產處李智富處長說，文化故事館對於民眾了解光復新村的歷史和發展確有幫助，但設置需要經費，目前整個光復新村仍由市府社會局INGO中心統籌規劃，是否設置需由社會局決定；社會局INGO中心社工督導吳怡萍則說，中央原決定斥資16億整修所有廳舍，當時確實有規劃設置文化故事館，不過計畫目前已中止，設置故事館需經費，且該擺設哪些文物，並非社會局專業，認為還是由文化局統籌辦理較適當。

對於相關局處互踢皮球，市議員林碧秀認為，文化局推給社會局沒道理，要求市府文化局應負起責任統籌規劃，她說，設置故事館讓民眾了解光復新村的歷史，以及呈現台灣第一座衛生下水道，可凸顯其文化和歷史價值，要求文化局應編列經費，協助規劃空間及收集文物，讓文化故事館早日成立。

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