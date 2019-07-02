雨炸大溪！ 台4線崎頂下坡遭泥流淹沒

2019-07-02 18:09

〔記者李容萍／桃園報導〕大雷雨來襲，桃園市政府今天下午4點35分發布桃園區、八德區、龜山區、大溪區淹水已達一級警戒，提醒易積淹水地區隨時進行淹水通報及應變！台4線大溪區崎頂下坡、距武嶺橋西端的邊坡，下午4點左右大量泥流夾帶部分石頭持續滑落，整條路泥濘不堪，時值下班交通尖峰時段，大溪警分局獲報派員到場冒雨戒護、管制。

公路總局第一區養護工程處復興工務段段長范又升說，泥流可能是鄰近三元一街邊坡崩坍，在大雨灌注下形成。等雨勢變小，工務段就會立即調派小山貓（鏟裝機）清理路面，同時搶修後續的坍塌。

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