持畫筆走出人生幽谷 吳英美畫到眼前「霧煞煞」也要畫出自己的人生

2019-07-02 22:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕經歷親人離世、罹癌、失婚接連打擊，吳英美人生一度盪到谷底，不過她拿起畫筆，在繪畫世界找到彩色人生，她畫出故鄉美，也呈現出內心的平靜。

吳英美「藝起圓夢」個展將於5日在高雄市議會藝術走廊開幕，至7月30日止，展出66幅近年畫作，這也是睽違10年再度在議會舉辦個展。65歲的她說，10年後不知道有沒有機緣或體力辦個展，這次要為自己留下紀錄。

原本擔任公務員的吳英美相夫教子，生活單純，約20年前最愛的兄姊突然離世，不久罹癌，養病期間母親過世，心情沉痛，而失婚更是將她打入人生地獄，「那時候真的好苦」，但為了年幼孩子她不能倒下。

吳英美拜師學習木器彩繪2、3年，後來嘗試水彩畫及壓克力畫，意外畫出自己的人生。她說，前夫是個畫家，曾看過他作畫，家裡掛滿畫作，或許是潛移默化，水彩畫及壓克力畫無師自通。

畫畫的初衷是尋求快樂，吳英美不想有得失心，從不參賽，去年在友人鼓勵下，參加屏東大學藝術與設計研討會暨創作展，拿下西畫類社會組佳作。她說，得獎作品「高師大附中」，是女兒與外孫陪她到高師大附中散步時，啟發靈感所畫，蘊藏了溫情。

家住林園區的她喜歡以故鄉為題材，尤其是經常散步的鳳山水庫，這次展出的「野外的天空」，是她早起時被美麗雲朵吸引，騎機車追到王公區田野所畫下景象。

吳英美說，今年接下社大教學，為了這次個展及與學生分享，去年起她每天從一起床畫到黃昏，超過8小時以上，有天突然眼前「霧煞煞」，還以為是白內障，節制後才逐漸好轉。

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