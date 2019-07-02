圳堵國小校長蔡宗信回任教師 餘波蕩漾

2019-07-02 19:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區圳堵國小校長蔡宗信因「不適任」，經家長反映，教育局調查後將其回任教師，市議員李天生2日發表聲明，質疑教育局調查及發布過程粗糙，不夠尊重校長；多位圳堵國小前家長會長今天偕同市議員羅永珍、前神岡鄉長王堃堂及圳堵里及圳前里長等召開記者會，聲援支持教育局決策，並希望下次能派位好校長出任圳堵國小校長。

圳堵國小校長蔡宗信上任1年多，因領導風格引發爭議，造成上屆家長會集體請辭，並遭指責撤換教務主任，忽視圳堵國小拔河隊長期努力成績，同時整肅異己，造成校園不安，經教育局調查，自7月1日調離圳堵國小校長職務，回任教師。

李天生表示，此事引起教育界軒然大波，其接獲教育團體反映，一般對不適任教師的解任處置，都是一再由各層級的教評會討論，歷經定期調查，解聘率不到千分之一，不料，本案校長處置竟如此輕率，不少校長認為市府處置草率及不尊重，恐怕造成將來校長不敢得罪地方人士的後遺症，成為台中市教育大沈淪的開始。

李天生並轉述教育團體看法，質疑蔡宗信並未重大違法犯紀，教育局的決策是「黨派利益超乎教育之上」，呼籲守護「無色校園」，還給校長「自主空間」。

圳堵國小前家長會長呂世池、廖敏華及王韜翰，今天下午偕同市議員羅永珍、前神岡鄉長王堃棠、圳前里長王鴻福及圳堵里長陳木生等召開記者會，聲援教育局決策，強調教育是以學生為本，該事件只有黑白、是非，沒有政治及藍綠，做為一個校長遇到問題應是解決，而非在校園製造分化及對立，蔡校長至今不思反省，就是他被撤換的原因。

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