醫病》高中生腦中風 靠這招擺脫鼻胃管進食

2019-07-02 17:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名17歲蔡姓高中生，因腦部先天動靜脈畸形破裂，造成左腦出血性腦中風，出現吞嚥困難及言語失用症等症狀，必須靠鼻胃管進食，所幸經語言治療師透過深層咽肌神經刺激療法等語言治療，1個月後順利拔除鼻胃管恢復進食，讓他重拾吃東西的樂趣。

亞大醫院復健部醫師徐瑋璟今天表示，這名患者因先天性腦血管異常病變，過年時出現腦部動靜脈畸形破裂，導致出血性腦中風送醫治療，雖語言理解能力正常，但無法正確表達語意，尤其吃東西時出現嗆咳的現象，必須仰賴鼻胃管餵食，評估後建議轉往語言治療師進行復健訓練。

亞大醫院語言治療師張皖茹今天指出，蔡同學腦中風後因舌頭靈敏度、活動度及喉頭上抬能力降低，引發吞嚥困難，決定透過深層咽肌神經刺激療法、舌頭把持運動和用力吞嚥法治療，並搭配吹氣和強吸運動、構音器官運動練習和嗓音治療後，約半個月就能順利發聲，1個月後順利拔除鼻胃管進食。

張皖茹說，臨床上部分因吞嚥困難需藉由鼻胃管進食的患者，家屬擔心營養不良，會偷偷將食物弄碎或打成泥狀送進口中，但這種方式容易造成食物殘渣遺留在口腔中，且一不小心就可跑進呼吸道，造成吸入性肺炎，讓症狀變嚴重，因此提醒家屬別心急，配合語言治療師的吞嚥評估與治療，才能早日脫離鼻胃管。

張皖茹並介紹，深層咽肌神經刺激療法是使用含冰凍檸檬汁的棉棒，刺激患者的兩側前咽門弓與舌頭特定的部位，來增加吞嚥反射敏銳度、促進舌頭感覺和側移能力；舌頭把持運動則會訓練舌根底部用力收縮；用力吞嚥法可加強舌後根的力量，改善舌根部的活動度。

張皖茹提醒，中風患者吞嚥困難，為了餵藥並避免營養不良、脫水，會放置鼻胃管，一旦恢復吞嚥功能就能移除，日前就以3週的時間，協助一名老翁拔除鼻胃管吃粥、喝水，因此提醒家屬和患者，在患者的努力，配合家屬和看護照料，就有機會讓患者早日恢復正常飲食。

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