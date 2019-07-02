竹市擴大開辦無人回收站 智慧辨識+集點換好康邀民眾做環保省荷包

2019-07-02 17:20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與熹谷科技、春池玻璃聯手做環保，於各大超市設置「無人回收站」，不僅可24小時自動辨識做回收，還可集點換賣場禮券，去年試辦廣受好評，回收量27公噸超乎預期，副市長沈慧虹表示，今年成功爭取環保署補助款總計投入410萬，加碼擴大無人回收站計畫，推「三大升級、四大好康」，升級包括機台全方位辨識、回收速度加快、容量加大，還能集點換好康，包括賣場禮券或線上虛擬點數等，本次站點分布也從1區變3區、1站變7站，機台則由1台變11台，預估至明年8月底總回收量可破250公噸。

沈慧虹表示，去年首創全台第 1 座自動化「無人回收站」，獲得熱烈迴響，今年再升級進化，特別推出「三大升級、四大好康」，三大升級包括「辨識方式從掃條碼改為多方位辨識、回收速度從15秒加快為3秒、容納量增加為300瓶」，不僅節省民眾回收時間，也可減輕末端清運負荷，同時推出集點換「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」四大好康，升級進化的無人回收站實在「五告讚」，鼓勵全市回收動起來，全民守護環境，打造循環經濟的智慧城市。

環保局長江盛任表示，去年試辦的無人回收站成績很好，回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶4大類資源物共計31萬瓶，總重量高達27公噸，今年擴大開辦，預計至明年8月底前，總回收量將可破250公噸。

去年無人回收站開辦全台唯一回收玻璃有價化的自動回收機台，也創造驚人的回收成果，玻璃瓶總回收量高達22.27公噸，感謝在地企業春池玻璃將回收後的玻璃，進行分色、清洗、粉碎、篩選、再製造，將回收物轉換為玻璃吸管、文創啤酒杯等新產品，賦予廢棄玻璃全新樣貌。

竹市無人回收站點共設置7站11台回收機台，民眾可以全天候24小時，於回收機台投入寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶等4大類資源物，回收機台分為兩款，一款專收寶特瓶、鐵罐與鋁罐，另一款僅回收玻璃瓶。4大類資源物皆可回收有5站：NOVA光復店（光復路二段200號）、大潤發湳雅店（湳雅街97號）、全聯食品店（食品路305之1號）、頂埔里活動中心（經國路三段5號）、春池觀光工廠（牛埔南路372號），全聯大庄店（香北路58號）僅回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐等3大類資源物，春池大庄廠（浸水南街183號）僅回收玻璃瓶。

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