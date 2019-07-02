大學指考國文科 全教會：無圖表無時事題

2019-07-02 15:32

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考國文科今年無圖無表無時事題，全國教師會解題老師分析，試題難易度適中，題幹較以往簡短，敘述簡潔明確，比較特別是，今年跨領域試題素材，偏向科普及社會領域，去年的音樂藝術題材今年未考。

全教會解題老師、成功高中老師涂琦表示，整份試卷類似去年出題方式，學生對於語詞的理解與運用必須精準，多重選擇題貼合文本，題幹敘述短，整體比去年簡單，今年完全無圖表與時事題，但在閱讀理解試題上，仍檢驗學生的應用能力，閱讀素材篇幅短，選項則偏向科普與社會概念，諸子選材增多，為近年少見，而考題與課文搭配度變高，鼓勵學生重視教材，另今年修辭題目增加。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）國文教師團隊表示，今年零圖表是回歸國文學科本質，試題則重整合，跨域閱讀理解是關鍵，今年指考命題延續去年指考方向，兼顧生活化與素養導向，題目設計平實具巧思，相較於去年更易讀易懂，與教材結合度高，鑑別度佳，難度適中。

全中教解題老師、板橋高中教師官廷森表示，42題選擇題中，閱讀理解一枝獨秀，占了8成，題組24題，考驗考生閱讀統整能力。此外，考題跨越醫學、藝術、生物、科普、社會、生命教育等領域。值得注意的是，當代白話文學作家作品大量入題，回歸國文學科本位，設計新穎，增加閱讀的深廣度。

官廷森老師也表示，近年高中課內教材比重逐年遞減，學測和指考的界線日趨模糊，今年考題與教材結合度提升，試圖與學測題型做區隔；整體而言，今年指考命題鑑別度較高，著重「跨領域」及「整合運用能力」，文本內容的困難度也提升，充分考驗考生的閱讀能力及耐力。因此維持大量閱讀習慣、訓練分析歸納的能力，才足以應付未來新式跨域多元的命題方向。

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