北市推學童免費塗氟 聯醫6院區22日上路

2019-07-02 16:21

〔記者蔡思培／台北報導〕調查顯示，一般2至3歲小朋友蛀牙率約31%，到了6歲時蛀牙率增加到79%。為降低齲齒率，台北市立聯合醫院口腔醫學部將在暑假期間期間舉辦6至12歲學齡兒童免費塗氟活動。設籍台北市的學童可於7月22日到8月2日，每週一到週五早上9點到11點半、下午1點半到4點，至聯合醫院中興、陽明、忠孝、仁愛、和平、婦幼等6院區牙科免費塗氟。

聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲表示，齲齒（蛀牙）是學童罹患率最高的口腔疾病，衛生福利部國民健康署的調查顯示，2至3歲的小朋友蛀牙率約31%，到了6歲時蛀牙率增加到79%，有身心障礙或發展遲緩的小朋友因不懂刷牙技巧，蛀牙率更達95%。兒童在寒暑假期間容易接觸較多甜食，若未做好口腔照護，則恐更容易罹患蛀牙。

李雅玲說，蛀牙成因主要可分成牙齒、細菌、食物和時間等4個因素。塗氟能增加牙齒對酸的抵抗力、抑制細菌生長與新陳代謝，達到預防蛀牙目的。只要兒童養成每半年一次牙齒塗氟、正確刷牙方式、並維持良好的口腔衛生與飲食習慣，就能預防蛀牙產生。

設籍北市的6至12歲兒童若有意進行免費塗氟，只要攜帶健保卡、戶口名簿與牙刷至聯合醫院各院區牙科（中興、陽明、忠孝、仁愛、和平、婦幼）掛號即可，不需繳交掛號費。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法