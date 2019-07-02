課堂打學生手心遭控體罰 安親班：已將老師減薪

2019-07-02 15:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市某安親班今遭學生指控，老師在課堂上體罰，打學生手心，並錄下影片投訴，學生更說，該安親班與家長簽下「體罰許可書」，讓老師可以放心打學生；該安親班負責人表示，絕對沒有與家長簽所謂的「體罰許可書」，遭指控的老師安親班先以減薪懲處，未來如再犯，就可能汰除；教育處表示，全案仍會調查、釐清。

一名學生投訴，約2週前老師在課堂上，因不滿一名學生考試時不寫考卷，打孩子手心，過程全被一旁的學生錄下向媒體爆料，學生還指控，該安親班有與家長簽下「體罰許可書」；安親班負責人受訪時說，當天老師打完孩子手心，有立即在下課向家長解釋，為甚麼會體罰，並獲得諒解。

負責人強調，體罰就是不對，園方獲知此事後，已向該名老師提出警告，並予以減薪處分，如果以後再發生類似的事情，會予以解聘；談到「體罰許可書」，園方則強力否認，表示絕對沒有與家長簽相關文件。

教育處長王泓翔說，經了解後，是因為孩子不配合寫作業，老師才會打孩子手心，體罰事件確實是有，教育處的立場就是體罰零容忍，會依法完成調查後，視情節輕重處理。

王泓翔指出，該名老師如並不是慣犯，沒有長期體罰學生的情況，也沒有對孩子身心造成損害，在家長沒有意見的情況下，會向安親班加強輔導與宣導，希望不要再發生類似事件，但如果情節嚴重，安親班會被施以罰鍰，老師則有可能遭到停聘，並通報全國不適任教師系統，現階段是先以輔導代替懲罰。

至於「體罰許可書」的部分，王泓翔指出，如果安親班有與家長簽這種同意書是不合法的事，即便家長與補習班有約定，但身體自主權是孩子的，家長無權逾越孩子的意願，跟安親班簽這樣的同意書，教育處調查後，如確實有這樣的狀況會予以禁止。

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