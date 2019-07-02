「騎趣桃園」！參加綠色生活悠遊節 有機會把電動機車騎回家

2019-07-02 13:57

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市第3年舉辦「桃園綠色生活悠遊節」，今年以「騎趣桃園」為主題，除了推出多項主題活動，還分三階段舉辦大型活動，環保局鼓勵民眾即日起至9月22日，搭乘高鐵、捷運、電動巴士、火車、公車或U-bike等綠能運具到桃園遊玩，到指定店家或地點掃描QR-cord，就有機會抽中電動機車和每週好禮，歡迎民眾來一趟低碳環保的桃園之旅。

副市長游建華表示，自2017年施行「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」後，桃園穩健轉型為宜居的綠色城市，桃園捷運、Youbike、台灣好行等都陸續建置完成，民眾來桃園玩可以搭乘高鐵、捷運、電動巴士或者騎腳踏車，路線多元又方便。

他說，未來會持續將各條自行車道連接，包括利用台61快速道路橋下閒置空間，打造自行車道，沿線設置休息站，串連蘆竹、大園、觀音及新屋沿海生態及觀光景點；也會跟新北市合作，將大漢溪和淡水河約65公里綠帶串聯，讓大家能從石門水庫一路騎單車到淡水漁人碼頭、八里左岸等，體驗綠色自行車道魅力。

8月3日第一場活動「騎趣南崁溪～享受南崁的水岸單車生活」在蘆竹區光明公園舉辦； 8月31日第二場「騎趣大漢溪～體驗大溪的手作工藝文化」在大溪區河濱公園及中正公園舉辦； 9月21日第三場「騎趣綠生活～品味龍潭的茶山休閒生活」則在龍潭區渴望園區中央公園舉行。

活動現場有店家敲敲門、低碳運具體驗、親子DIY、達人帶路深度旅遊、低碳音樂會，及騎趣活動體驗等，各項活動將開放網路報名，只要活動當天騎自行車到指定店家闖關，通過四個關卡，便可獲得百元折價劵，還能參加店家好禮抽獎。

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