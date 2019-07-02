香山濕地賞蟹夯 竹市府加強防溺救生操演

2019-07-02 13:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市香山濕地賞蟹步道自去年開放參觀，已成超夯景點，夏日更是水岸的旅遊旺季，市府為了守護賞蟹民眾的安全，上午由新竹市消防局、產發處與海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊共同辦理防溺救生演練，希望藉由新竹市近岸海洋救生與救護器材之整合演練，有效強化救援能力與防範溺水事故發生，也藉此呼籲提醒民眾，造訪切勿在步道上奔跑嬉戲，人潮多時應避免推擠，多加注意賞蟹安全。

消防局長李世恭表示，近來多針對重點水域或海域加強巡邏勤務宣導民眾安全觀念，制止或勸離不安全水域活動，防範溺水事故發生；今天的演練中針對國人近年來常發生的急性心肌梗塞疾病，特別規劃使用最新12導程心電圖機、自動心肺復甦機、AED等救護器材進行綜合情境演練，守護民眾生命安全。

消防局表示，每年在7至8月暑假期間，每週例假日下午4到7點在看海公園旁沙灘、風情海岸與賞蟹步道沙灘，實施夏日救生站駐點防溺救生警戒勤務。

產發處長吳甲天也表示，香山濕地去年賞蟹步道開放，許多觀光民眾前來觀蟹生態，對生態環境教育有非常大的意義，也由消防局協助對賞蟹步道周遭環境災害潛勢規劃多種演練項目，以提升民眾賞蟹安全，今年暑期將至，再一次邀請消防局依過去實際救援經驗，加入產發處的員工及環境解說志工進行演練編排，一同為前來賞蟹民眾的安全做最完善保護。

產發處提醒民眾注意賞蟹安全，在沿著賞蟹步道觀賞多種螃蟹，切勿在步道上奔跑嬉戲，人潮多時應避免推擠造成意外落海情事發生。另外，在賞蟹步道開放後，漲潮前後2小時將封閉步道，避免因漲潮而影響觀蟹。

此次針對賞蟹步道可能發生的情況，進行7種情境模擬演練，包括遊客跌落步道受傷溺水、騎乘腳踏車意外跌落沙洲救援、民眾於步道上釣魚打入海中，戲水後有肢體無力及氣喘情形、未注意潮汐變化受困海中、步道嬉戲奔跑時不慎跌傷，以及散步時發生急性心肌梗塞情形等，利用駕駛沙灘車攜帶掛梯至現場架設救生，使用水上摩托車、救生圈、魚雷浮標、救生杆與拋繩槍拋送救生衣及運送浮水繩拉回受困民眾等方式，進行搶救。

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