瑞芳美食廣場慶25歲 即起天天抽消費券、週週抽家電

2019-07-02 13:13

〔記者林欣漢／新北報導〕位於瑞芳火車站對面的瑞芳美食廣場迎接25週年慶，即日起至14日舉辦「消費滿百摸彩好禮大方送活動」，活動期間消費滿100元即可獲得摸彩券，每天下午2點抽出20名幸運兒，可獲得200元美食廣場消費券，每週日將再抽出42吋液晶電視、電冰箱及腳踏車等大獎。

瑞芳美食廣場自治會總務陳志豪表示，瑞芳美食廣場原名瑞芳第二市場美食街，從早上6點到晚上12點都有店家營業，不乏傳承到第三代的老店，販賣品項從早餐的清粥小菜到宵夜的快炒，中式的蚵仔煎到西式的比薩，應有盡有，美食薈萃，市場裡多家攤商得到市場名攤認證，今年還有展售黑膠唱片的攤位進駐，假日常見人潮摩肩擦踵的穿流盛況。

自治會會長林文貴說，瑞芳美食廣場是水金九地區的交通樞紐，去年重新裝修後，提供消費者更優質舒適的用餐環境，夏天來吃熱食有冷氣吹，歡迎民眾暑期前來造訪，享用美食還有機會獲得大獎。

即日起至14日止，在瑞芳美食廣場消費滿100元即可獲得摸彩券，每天下午2點抽出20份200元消費券，每週日下午2點，將再加碼抽1台42吋液晶電視、1台電冰箱及1輛腳踏車，林文貴說，將邀請市議員、區長等上級長官抽獎及律師見證，歡迎大家共襄盛舉。

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