長榮勞資二度協商 桃空職工：0508公告將構成不當勞動行為

2019-07-02 12:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資雙方今天上午9點在尊爵天際大飯店進行罷工後第2次團體協約會議，不秋後算帳條款仍是焦點。針對長榮航空表示0508公告屬於獎勵公告，不算是秋後算帳，桃園市空服員職業工會今天駁斥，該公告本質上是針對罷工行動結束後進行差別待遇，且勞動部已於5月9日表示此舉有違反工會法第35條第一項，長榮公司公布該公告將構成不當勞動行為。

長榮勞資雙方6月29日就董事長林寶水提出的6大對案簽定團協，結果雙方在首項不秋後算帳訴求觸礁，談判破裂。針對桃空職工在簽定團協時提的不秋後算帳5大訴求，長榮航空僅同意和平協議，其他4項皆無法讓步。

桃空職工今天發布新聞稿指出，關於0508公告，長榮公司表示此公告只是一個獎勵公告，但實際上是罷工投票前的威嚇手段，美其名為獎勵，但本質上是針對罷工行動結束後進行差別待遇，再次提醒長榮航空，勞動部已於5月9日表示此舉有違反工會法第35條第一項，將構成不當勞動行為。

工會表示，長榮公司法保室經理祈天瑞在記者會上回應工會不秋後算帳第2點「回應工會之會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。」使用「近來我們聽說」字眼，描述工會對會員發布「如果回去工作將會除去你的會籍並追溯至2019年1月1日」如此不實且毫無邏輯根據的言論。工會強力譴責長榮公司子虛烏有之指控，並用此做為反對的根據，相當荒謬。

工會表示，長榮回應6/20服勤組員下午4點不提供勞務，將組員暫列曠職接受調查。但根據通聯記錄，當趟事務長在交通車上主動統計，可能參與罷工人數，抵達機場途中也與公司調派課保持聯絡，在通過安檢時告知組員，調派課主管表示可以在4點前離開，會將勤務列為罷工。

工會認為，公司對於調派課的指示避重就輕，以內勤主管不清楚罷工時間範圍而帶過，空服調派課是安排組員服勤的唯一窗口，如果調派課主管的指示都可以在事後推翻，難道不是蓄意誤導組員嗎？

工會指出，長榮表示不會對參與罷工的基層會員進行任何懲處，但工會訴求為工會、會員、幹部及協助人員，公司卻只願承諾不對基層會員懲處，有違反工會法及勞資爭議處理法之虞。

工會表示，長榮昨天在記者會沒說的是，6/29團協會議中，公司提出「罷工預告條款」。

罷工預告期相關條例，如：罷工必須在30天前書面通知所有旅行社、明文告知罷工天數及退場機制、國內離島航線不得罷工等；當初林寶水董事長面談中承諾幹部的不秋後算帳條款一條未提，卻提出罷工預告條款，破壞勞資誠信關係。

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