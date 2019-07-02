律師返鄉賣早午餐！ 想找回初衷、更接地氣

2019-07-02 11:30

［記者王秀亭／台東報導］「希望找到心中認為的公平價值。」一個簡單的想法，讓楊堯泓成為律師，多年的努力，卻發現現實生活無法達到想像中的美好，毅然捨棄高薪律師職，回到老家台東開早午餐店，看著客人悠閒地與三五好友享受早餐，自己也找到快樂。

43歲的法律人楊堯泓，曾懷抱著對律法的理想考取律師執照，進入台北的律師事務所一展長才，9年律師生涯主攻商業會計，歷經不少大案件，還曾為了法案與志同道合者一起奔波經濟部、立法院。

「法庭上辯論的攻防，最後往往為雞毛蒜皮之事而爭。」楊堯泓說，律師本應要很「接地氣」，做到最後，越拘泥於法條文字，甚至只是在字句的辯論，和公平與正義間的評論大相逕庭。

現實的環境難以達到初衷，加上母親年紀漸大，楊堯泓索性辭掉律師工作，回到老家，拿起鍋鏟，學習經營早午餐店。

楊堯泓說，返鄉想法想了2年，經過觀察、評估，今年終於付諸行動，之所以選擇開早午餐店，自己當老闆，也是要補足當律師應該要接觸人群、體驗生活，了解法律與人之間關聯性的缺憾。

楊堯泓坦言，每個工作有樂也有苦，早午餐店外場的用餐者悠閒怡然，內場廚房卻時常像進行一場戰鬥，出餐要快速，正確無誤，及每道菜的品質掌控，都是一門學問，每天都充滿挑戰。

面對未來，楊堯泓只說，先把現在的每一步踏穩、做好，讓更多人喜歡到自己的店裡用餐、聊天，放鬆心情。

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