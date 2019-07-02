去年0823淹水難送物資 麻豆3宮廟、善心人士贈4膠筏

〔記者萬于甄／台南報導〕梅雨季節後將進入颱風防汛期，台南麻豆在去年0823豪雨時，因多處地區淹水造成物資運送困難，有鑑於此，麻豆代天府、文衡殿、麻豆護濟宮等3間宮廟及油車里盧陳金端等共捐贈4艘膠筏，為公部門救災增加助力與戰力。
麻豆區長孔慶瑤表示，去年0823豪雨造成轄內多區淹水及物資運送困難，市府民政局除訂製多艘膠筏配置給公所，提供災害時運送物資使用外，歷經去年淹水期間物資無法及時送入災區的慘痛經驗，感謝麻豆3宮廟及善心民眾發揮愛心捐贈救災設備。
其中，善心捐贈者盧陳金端自幼家境清寒，夫家在麻豆海埔里內最低窪的埤仔尾村落，看到0823豪雨造成海埔里慘遭淹水相當嚴重，得知老鄰居因物資運送器具不足而斷糧挨餓，深感難過不已，媳婦陳美純得知公所媒合膠筏活動時，也和先生以媽媽的名義捐贈膠筏給海埔里，當成今年母親節禮物。
孔慶瑤也說，本次活動由民間社團發起，體現社區自主防災精神，救災工作除需要經驗的累積外，救災資源彙整更顯重要，當然希望膠筏能備而不用，未來也盼各界企業團體能持續為地方災害防救工作貢獻心力，讓災害來臨時損害可以降到最低。
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麻豆善心人士盧陳金端（中）捐贈膠筏協助公部門提升救災能力。（記者萬于甄攝）
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麻豆3宮廟、善心人士捐贈共4輛膠筏，希望能強化公部門防災能力，也希望膠筏備而不用。（記者萬于甄攝）
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麻豆護濟宮副主委陳美純（左）與丈夫用媽媽盧陳金端（右）的名義，捐贈膠筏助防災。（記者萬于甄攝）