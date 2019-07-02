新竹左岸改造完工 騎車跑步停車不卡卡！

2019-07-02 10:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府打造10公里的新竹左岸，除提供功能齊全的自行車道、滑板公園和棒壘場，去年進行左岸出入口的視覺意象的重整與規劃，除增加汽、機車停車格，更將自行車與汽機車道分離、並提供行人步道，還有明顯的視覺指標系統，今天起、市民可以輕鬆擁抱左岸、暢行左岸。

市府交通處表示，頭前溪新竹左岸的7大出入口周邊環境過去不僅雜草叢生且髒亂易被丟棄廢棄物，且出入口不明顯，車輛易在左岸內打轉，這幾年新竹市府進行頭前溪10公里新竹左岸的改造，提供多元的運動設施及親水設施、休閒步道與自行車道，都讓人潮回來，很多人愛上新竹左岸的怡然風光。

不過，新竹左岸相關休憩運動設施與場所，卻缺乏明確的指標系統和聯外道路，包括停車問題及行人空間和車道分離等問題都需要解決，市長林智堅說，市府交通處向中央爭取經費進行改善，經1年多的施工改善，4大出入口終於完成改造。

除改善原出入口人車動線交織問題、也增加停車空間、提供橋下休憩空間、提升出入口視覺意象與明確指標系統，更透過植栽綠化，讓民眾可以輕鬆擁抱左岸，暢行左岸。

交通處表示，今天啟用的4處入口意象，包括舊社、前溪、水源與千甲等四處，其中前溪出入口除有完善人車分流動線改善，也提供160公尺長的人行步道，也增設146個汽車位與136個機車位，另舊社出入口也增闢72個汽車位和35個機車位停車空間和寬敞的休憩廣場。

另水源出入口則完成新闢越堤道，增設120公尺長的人行道和77個汽車路邊停車位；千甲出入口則完成拆遷違建物，堤後坡綠美化，拉緩自行車牽引道坡度，透過多面向的工程與環境改造，滿足市民來左岸休憩與運動的需求。

交通處長倪茂榮也宣佈好消息，指剩下的3個出入口，包括舊港、古賢及柯子湖等出入口，市府已爭取到1800萬元的補助，預計年底動工，未來將打通頭前溪7大出入口，提供完整的視覺指標系統，讓市民更從新竹左岸連接17公里海岸，暢遊新竹27公里的微笑水岸。

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