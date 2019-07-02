疫情》台南市區爆第2例本土登革熱 與首例地緣接近

2019-07-02 09:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於6月29日在永康區出現首例登革熱病例；今天凌晨再確認第2例本土病例出現在中西區開山里！因為首例男患者工作地在東區東門里，與第2例婦人患者活動地有近東門里的東菜市場，兩地有地緣接近性，兩病例是否有相關性？衛生局與中央疾管署正追查中。

台南市府於7月1日接獲通報中西區開山里疑有本土登革熱病例，防治中心於7月2日凌晨確認為登革熱陽性，中西區長蕭泰華於2日上午8點半在區公所成立三級指揮中心併召開應變會議，結合中央疾病管制署、登革熱防治中心及國衛院國家蚊媒中心擬訂相關防治措施，期以找出感染源及接觸者，加強環境孳生源清除，避免疫情擴散。

南市登革熱防治中心主任陳怡表示，中西區開山里出現台南今年第2例本土登革熱病例，該病例為74歲女性，無出國旅遊史，也無高雄市及台南市永康區活動史，主要活動範圍在住家、中西區城隍里東菜市場及開山里大埔福德祠。患者於6月30日開始出現發燒症狀，曾至醫院就醫，症狀改善後返家，7月1日因高燒再到醫院就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，即通報衛生單位，防治中心於7月2日確診是登革熱陽性，基因型別是登革熱第二型。

衛生局說，雖然台南今年登革熱首例與第2例都是第二型，且首例工作地的東區東門里與第2例活動地的東菜市場有地緣接近性，疾管署正在調查兩病例的基因序列是否相符，以釐清病例關聯性。

衛生局指出，因第2例近期無出國也未曾到高雄市及南市永康區活動，社區恐有隱藏病例未被發現，防治中心籲請中西區開山里民眾及近2週內曾至東菜市場、開山里大埔福德祠活動的民眾注意，若有發燒等疑似症狀，立即就醫進行登革熱NS1快篩，並請民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施。另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾務必詢問旅遊活動史、加強通報。

對於第2病例，防治中心已先對患者家中噴霧，周邊住戶貼化學防治通知單，中西區公所依SOP、將於7月3日完成住家周圍環境及活動地戶、內外化學防治作業，加強擴大清除孳生源、周圍診所發燒症狀就醫民眾追踨、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施，以徹底根除可能的孳生源及找出隱藏病例。

依傳染病防治法第25條，衛生局請公私場所的所有人、管理人或使用人應主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，市府將派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間，相關資訊可至南市府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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