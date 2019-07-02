內容錯誤百出…台中購物節app 民眾怨難用

2019-07-02 08:58

〔記者歐素美／台中報導〕第一屆台中購物節活動將於7月10日至8月18日登場，早鳥可抽總統套房，民眾搶先下載台中購物節app使用，卻發現「優惠商城」只分食衣住行育樂，「食」的優惠商家項目，很多都是超商，育樂竟是銀樓及美妝店，「行」的部分更是商家闕如，質疑app匆促上路，很難用。

台中市政府拚經濟，將於7月10日至8月18日舉辦首屆台中購物節行，期間到台中消費購物，上網登錄發票累計滿500元即可參與抽獎，有機會住千萬豪宅、開名車！市府從5月開始招募優惠商家，目前已約5000商家加入，包括豐原太平洋百貨、新光三越、大遠百、家樂福、愛買、大潤發等在地百貨及量販業者，還有連鎖超商及餐飲業者。

民眾在6月28日至7月9日搶先下載台中購物節app，早鳥還有機會抽總統套房，但最近民眾下載app卻發現，優惠商城只分食衣住行育樂，例如吃東西打開「食」的優惠商家項目，商家充斥，很多都是超商，令人眼花瞭亂，建議應細分中餐、西餐、速食或下午茶等細項，搜尋才更方便。

另優惠商家內容也錯誤百出，例如「衣」裡竟有太陽堂；銀樓、美妝店等卻列入「育樂」商家，覺得有點乏善可陳；「行」的商家資訊更是在台中市的好幾行政區內都闕如。

另app裡有填問卷，有一題問「是從哪個局處得知購物節宣傳活動」，列出的局科室卻沒有民政、財政、教育、都市發展、水利、農業、警察、消防、地政、法制局，民眾質疑「難道這些局室都不用推廣？」下載app只為了告訴設計問卷的人，哪個局最努力宣傳？查詢住家附近的特約店家，查詢了一家，卻要跳出後再重新進入「優惠商城」才能再查詢別家，痛批台中購物節app是「急就章」，「想分享出去都覺得丟臉」。 記者求證市府經發局，經發局則尚未回應。

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