啥咪！國道服務區竟然可以這樣玩

2019-07-02 08:18

〔記者歐素美／台中報導〕一般人到國道服務區休憩，多半上上廁所、吃吃東西，如果到國道1號泰安服務區，只是這麼做就可惜了！因為交通部高速公路局斥資2300萬元，在泰安服務區南北站打造宛如「奇幻樂園」的公共藝術，新奇的遊具適合大小朋友遊玩，更適合網美拍照打卡，在北區的大巴服務區，還可坐在小7內喝咖啡，遠眺火炎山美景，美不勝收。

到泰安服務區，不論是南站或北站，都可看到美麗的旋轉木馬造型裝置藝術，因為怎麼拍怎麼美，成為民眾拍照打卡熱點，如果以為只有這樣，你就錯了。因為走進北站的紀念碑公園，在蔭涼的大榕樹周邊，還散落一個個新奇又好玩的遊具功能的藝術品，許多學校到這裡戶外教學，都忍忍不住想將這些遊具帶回學校，可惜「只此一處，別無分號」，要買也沒有。

高速公路局業務科長林華燦表示，五楊高架因屬重大交通建設工程，依公共藝術法需提撥2300萬設置公共藝術，因泰安服務區屬於較老舊的服務區，為提供「新亮點」，2014年利用該筆經費，和藝術家黃浩德、吳建福合作，在泰安服務區北站打造「安安的奇幻樂園」，斥資1000萬元，設置8個小型作品，例如像是傑克豌豆的蔓葉翹翹板、會自轉的幸福轉轉輪、擁抱幸福的飄飄筋斗雲、踩踏會亮燈的電光樹精靈等，新奇又有趣，大人小孩都可玩。

另在南站與藝術家陶亞倫合作，斥資1300萬元，建置兩座大型的作品，打造「花園中的音樂木馬」及「餐桌下的秘密基地」。下次到泰安服務區，千萬別在走馬看花，好玩的公共藝術兼遊具，等著你！

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