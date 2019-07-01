400大專生暑期桃市府打工 培養職場競爭力

2019-07-01 21:17

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市政府近3年錄取率不到2成的「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，市府就業服務處今天辦理108年度大專青年學生公部門暑期工讀職前說明會，協助設籍本市、就讀國內各大專院校400名青年學生建立正確職場觀念，市長鄭文燦蒞臨致詞鼓勵青年提早認識職場，藉由暑期工讀，從工作實務中建立正確的就業態度、學習職場中的人際互動，並培養職場共通的核心競爭力。

鄭文燦表示，市府暑期工讀採公開抽籤方式選出計畫參與學生，從2092位報名合格者中，被抽出的400位同學相當幸運，將分配到40個市府所屬局處、各區公所及圖書館等機關，進行為期2個月的暑期工讀，他同時鼓勵青年學生們要把握可貴的工讀機會。

他說，桃園市是最年輕的城市，向來重視青年就業及職能培力，今年市府持續推動「就業讚─桃園青年安薪就業讚方案」，鼓勵設籍桃園市青年積極就業，參與並穩定就業者最高可領21000元就業獎勵金；「學習讚─青年自主學習方案」補助設籍本市青年參加國內大專院校推廣教育學分班的學分費，最高補助15000元；此外搭配「證照讚─桃園青年技術士證照獎勵方案」，鼓勵本市青年考取勞動部的證照，考取甲、乙級技術士證照，分別可請領2萬元及8000元的獎勵金。

鄭文燦最後建議，青年若能於在學期間，開始探索規劃自己的職涯方向，了解政府提供的就業資源，對未來職涯發展必有所助益，同時期勉青年能把握這次難得的公部門工讀機會，積極學習體驗，增加工作經驗，以利未來就業。

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