出門帶傘！週二各地慎防雨勢 週三後將更趨明顯

2019-07-01 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕明（2）日各地沒雨時的感受依舊悶熱，但有下「陣雨、雷雨、短暫雷陣雨、局部大雨、局部豪雨」的機會，提醒民眾外出攜帶雨具，並留意午後可能發生的「短時強降雨、雷擊及強陣風」現象。另外，未來幾天受到西南季風影響，全台各地雨勢、午後雷陣雨將逐漸增加。

中央氣象局預報，明天「南部及東南部」有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。「中部以北」地區，中午前大部分是多雲天氣，午後則有局部短暫雷陣雨、局部大雨；特別是「北部」午後容易發生局部豪雨。

氣象局說，原位在菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今（1）日上午減弱為低氣壓；14時在中西沙島海面出現新的熱帶性低氣壓，朝向西北西移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢。

天氣風險公司指出，受西南季風影響，週三（3）、週四（4）水氣增加，各地午後雷陣雨增多，中南部則有持續性降雨。

溫度方面，明天北部26至35度，中部26至34度，南部26至33度，東部26至34度，外島地區27至34度。

紫外線方面，全台皆為「過量級」。在過量級紫外線下曝曬，可在20分鐘內對皮膚、眼睛造成傷害，提醒民眾做好防曬工作，並避免在10點至下午2點間在烈日下活動。

空氣品質方面，環境風場為偏南風，風速較強，竹苗以南擴散條件佳；另外，各地皆有降雨機會，下雨後的空品也會比較好。北北基、桃園為「普通」等級，其餘地區皆為「良好」等級。

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