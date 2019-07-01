比達文西更親民的機器人手臂！ 輔大醫院引進亞洲首台

2019-07-01 21:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕更親民的手術機器人！輔大醫院今年引進亞洲第一台紳漢高智感微創手術系統（Senhance），紳漢系統兼具達文西手臂的優點，造價卻只要後者7成、也能縮短部分手術麻醉和手術時間。輔大利用「紳漢」完成43例手術，未來能普遍擴及一般外科、婦產科、泌尿科等手術，患者能以較低的費用接受更安全的高科技手術。

輔大醫院今天舉辦發表記者會，宣布4月底第一台「紳漢」手術至今，共完成疝氣、膽囊切除、闌尾炎、大腸和胃部手術等43例手術，成功率百分之百、零併發症，未來一年將可執行約160台手術，目前正申請健保給付，未來手術價位介於第一代外科機器人手術（達文西）和一般內視鏡手術間。

輔大醫院一般外科醫師黃家偉說，達文西手臂輔助系統讓醫師用更穩定的機械手臂，執行更複雜精細的手術，但是每組系統動輒上億，造價昂貴、維護成本高，達文西、紳漢各有優點，而紳漢特色在於紳漢讓醫師能更專注於手術、患者減輕負擔。

輔大醫院泌尿科主任王碩盟說，紳漢系統讓醫師能坐著操作機械手臂，動刀過程更省力，也降低手部晃動，機器手臂更較達文西多了觸絕回饋，「醫師綁線比較不容易斷。」另外還有3D智慧化視覺追蹤系統，動動眼球就能帶到手術視野。

輔仁大學校長江漢聲說，紳漢高智感微創手術系統造價約7千萬元，為不願具名的善心人士所捐贈，希望協助貧病、弱勢患者，輔大醫院也建立弱勢患者的篩選機制，回饋廣大病友。

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