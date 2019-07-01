開空頭支票？ 廚師用空心菜當「韓語錄」食材

2019-07-01 21:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕高雄市長韓國瑜上任不久就要參選總統，各界看法兩極，甚至有社團正推動罷免，不過被稱為「智慧食材發名家」的台南廚師廖盛芳，則結合時事，以在地的農漁牧產品，推出了「韓語錄準總統宴」，菜色所引用的名句有「禿子跟著月亮走」、「苦民所苦」、「愛與包容」、「賣菜郎」、「發大財」等，噱頭十足，但第1道料理就使用了空心菜，是否意有所指，引發討論。

韓語錄準總統宴共10道料理，首道「賣菜郎選總統」以豬肉片包覆空心菜幼苗，而運用了「空心菜」，有人認為這是反諷韓國瑜，只會開空頭支票，無心市政。廖盛芳強調，這道料理主要是凸顯1口2吃的創意做法，沒有要嘲諷誰，不一定非得使用空心菜，其他的蔬菜都可。

廖盛芳又有「挑大師」的稱號，在台南仁德開設星際美食廠，今天他配合舉辦教師深度研習時，推出了創意的韓語錄準總統宴，引起矚目。宴席的菜色，除了賣菜郎選總統之外，也有融入肉、苦瓜、酸菜等粥品的「莫忘世上苦人多」，以及結合豬肉、蜂蜜、金桔等串燒的「愛與包容」。

菜色還有虱目魚皮與背肉的「如入中天韓國魚」、苦瓜與鳳梨的「苦民所苦」、火龍果花苞與肉片的「韓苞待放」，虱目魚皮與魚丸的「禿子跟著月亮走」、還有肉加香蕉的「台灣安全人民有錢」、肉加芋頭的「韓國芋發大財」，以及肉、草蝦與石斑魚的「問鼎國府瑜耀龍門」等共10道料理。

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