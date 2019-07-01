高中師評生物︰近4年最難 鑑別度偏高

2019-07-01 17:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學指考生物科甫結束，台北市高中生物科教師群發現，考題一年比一年難，今年題幹長、知識量多，偏重素養命題，需有閱讀、理解、統整及組織能力才有優勢，已是近4年最難，鑑別度偏高。

建國高中老師劉玉山說，今年生物科試題特色偏重理解和應用，圖表題更佔達20題，內容中以神經與內分泌、免疫學及遺傳學等佔比高，但缺少演化相關題目，難度中間偏難，鑑別度也偏高，因題幹長且涵蓋的知識量多，若閱讀能力較弱，作答壓力會很大，以閱讀題、非選題的難度最高。

劉玉山表示，今年實驗題佔10分，但部分出題較知識性，與實驗操作無關聯，較為可惜；另跨章節題目僅1題，比去年的3題還少許多；更有某些題的題幹敘述、選項內容超過課本，如試題1、5、8、24、29題及非選第2題等，如非選第2題考植物莖切面與受病原感染產生的茉莉酸，就非所有課本都教導的內容，建議不宜列入評量範圍。

李麗敏補充，並非說上述試題超綱，而是學生第一眼無法判讀，如此敘述，對學生有難度，但若透過學習過的圖片，加上理解、邏輯回推，可稍緩解難度，因此還不到送分程度。

劉玉山說，另外今年生物科考出基因編輯、T細胞等科學新知等內容，也是值得注意的命題趨勢。預測生物科近幾年命題趨勢是「一年比一年難」，今年的均標可能會較去年再降個幾分。

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