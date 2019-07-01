控訴醫院疏失 家屬捧遺照、骨灰罈「回診」抗議

2019-07-01 19:11

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新埔鎮民張書壽的家屬指控中國醫藥大學新竹附設醫院「疏失害命」，出殯日也未派員致意，今天下午妻小由50名宗親陪同，手捧遺照、骨灰罈「回診」抗議；對此，院方表示，該院盡力救治張先生並無懈怠情事，因本案已進入司法程序，一切尊重司法！

家屬表示，張書壽在今年6月14日因臀部毛囊發炎（肛門膿痬）至中醫大新竹附醫就診，並由沈姓醫師開刀治療，次日出院，醫生囑咐病患15天後（即7月1日）回診；出院當日，張告知醫生身體不適並有發燒現象，醫生並未多作指示，數日後因發燒不止、身體不適，立即回醫院求治，不幸22日於醫院因敗血症身亡，年僅46歲！

今天下午3點許，死者的遺孀抱著女兒、胞妹手捧遺照與宗親搭遊覽車到醫院，在門口拉白布條「中醫大還我爸爸」，撒冥紙、燃鞭炮，道士誦經、敲鑼擊鼓，悲憤吶喊「抗議」！縣議員陳新源和里長也到場。

死者堂兄張書昭說，堂弟只是開個皮肉刀，居然會死於敗血症，家屬希望醫院表達歉意，並好好地說明醫療過程；堂弟原是新竹工業區科技廠的技術員班長，目前是家中獨子，上有老父老母，下有2歲女兒，是家中唯一經濟支柱，如果醫院有疏失，應給予補償以維持家庭，無奈院方卻冷默以對，連告別式捻香致意的基本人情都做不到？家屬已於上月28日向警方提告醫療疏失及過失致死罪，29日解剖靜待報告出爐。

醫院：已盡力救治

中醫大新竹附醫主秘王鍵元表示，張先生6月13日第一次住院，翌日接受手術，於6月15日出院。但出院後第4天因呼吸喘症狀，6月19日回院門診就醫，經醫師診視當日轉急診治療，並發現其他病因後，立即轉入加護病房積極救治，並使用葉克膜支持生命，但不幸張先生仍因敗血症休克合併多重器官衰竭辭世。

王鍵元說，該院盡力救治張先生並無懈怠情事，發生此事件甚感遺憾，將盡一切協助提供家屬及司法上必要的文件及醫療過程說明，以期減低家屬對該院的誤解。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法