18金釵案網友爆料飛機早就靠空橋 打臉工會謊話連篇

2019-07-01 17:48

〔記者姚介修／桃園機場報導〕長榮航空「18金釵」今天召開記者會，指稱6月20日下午因前班飛機延誤，這些組員到空橋時沒有飛機，不過一名熱心網友爆料打臉，當天長榮722及871兩班飛機分別在下午2點50分及2點48分就已停靠空橋，根本就不是記者會所說的空橋沒有飛機，「工會這些人真的是謊話連篇」，工會的簡訊也成這18名組員到底是不是符合罷工資格的鐵證。

根據調查，長榮722班機是接續之前711班次上海浦東飛桃園機場班機，下午2點50分落地，比預定時間提前25分鐘，下午2點30分在長榮總部報到的17名組員也在3點多抵達機場，飛機更換輪胎在3點45分結束，機長3點52分進機艙準備，但其中12名空服員討論後決定參加罷工，4點6分辦退關，把3百多名原本以為可以登機的旅客晾在候機室拍屁股走人，這些無辜的旅客也因為她們的「擅離職守拒飛」調派組員支援延誤3個多小時。

更惡劣的是當天2點40分報到的長榮871飛香港班機的罷工組員，她們在公司報到後，空服本部組員報到櫃檯還詢問她們會不會參加罷工，座艙長詢問後回報，組員會繼續執勤，沒想到她們到了機場，3點52分已經進了機艙進行飛行準備工作，未料，4點17分6名組員臨時決定罷工，同樣是2百多名候機室旅客因為他們延誤1個多小時。

其實搭過飛機的人都知道，如果機師和空服員沒有進機艙準備，旅客無法登機，確實不會有飛安問題，但是這些旅客用錢買不回的時間要誰負責？

航空界人士透露，長榮空服員當天往返的航班工時計算，是從飛機起飛前2小時報到起算至飛機抵達後1小時，也就是日支費計算的時間，報到就表示開始服勤，但是桃空職工的幹部傳遞「這是合法罷工」的訊息給正在值勤的BR722班機空服員，蓄意擴大直接影響旅客帶來更大的罷工範圍，這幾名空服員也誤信，擅離職守參加罷工，可說是罔顧旅客權益及職業道德，工會也應該對社會大眾說明及交代，而不是用假資訊欺瞞社會大眾。

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