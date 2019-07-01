逾9成癌症患者有疲憊困擾 中重度可能須用藥

2019-07-01 18:18

〔記者林惠琴／台北報導〕根據衛福部癌症登記報告，2016年新發癌症人數為10萬5832人，較前一年增加676人，平均每4分鐘58秒就有1人罹癌。在癌症療程中，「癌因性疲憊症」會影響後續治療，因此台灣癌症安寧緩和醫學會日前完成醫病共享決策表，提供患者參考，以利抗癌。

癌因性疲憊症是因癌症或癌症治療所引起的重大疲憊感，其症狀與活動量不成比例，足以影響到正常生活；據調查，台灣92％的癌症患者有疲憊困擾，其中更有4分之1屬於中重度疲憊。

三軍總醫院癌症中心主任、台灣癌症安寧緩和醫學會理事長何景良表示，癌因性疲憊症會影響包括血球在內的身體各項數據，若不積極治療，可能導致數據未達標準、無法繼續接受療程。

何景良指出，台灣癌症安寧緩和醫學會日前完成「癌因性疲憊症」治療醫病共享決策輔助評估表，透過淺顯易懂的圖卡，幫助癌友更加了解癌因性疲憊症，並提供可自行評估疲憊程度的疲憊量尺。

何景良說明，疲憊量尺可獲知癌疲憊分數，若未滿4分，可透過非藥物治療改善，包括運動、規律睡眠、營養、認知行為治療等；4分以上屬於中重度疲憊，可考慮加上藥物治療，例如可增強免疫功能、刺激骨髓造血功能藥物，或是類固醇、精神刺激藥物等，詳情可參考台灣癌症安寧緩和醫學會網站https://www.wecare.org.tw/。

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