18金釵風暴擴大 長榮控工會幹部引導18人離開工作崗位

2019-07-01 16:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空18名組員因執勤時中途參與罷工，引起外界非議。桃園市空服員職業工會今天表示，18名組員下午4點後停止提供勞務，屬於合法行為，當時也還沒有乘客上機，因此並未違反民用航空作業管理規則（AOR）規定。長榮航空表示，工會當初宣告下午4點後報到勤務一律不得提供服務，18名組員早在下午2點左右就報到，還是在聽從工會幹部指令下離開工作崗位，長榮對於工會事前引導會員非法罷工，事後卻要求公司不得懲處，予以強烈譴責。

長榮航空空服本部副協理馮美莉表示，目前被公司暫記曠職的共有25名組員，包括722航班、BR871航班的18名組員分別在下午2點30分、2點40分報到，另外7名則是在上午8點左右報到。馮美莉強調，工會當天下午2點09分發給會員的簡訊內容為沒有勤務的即刻前往南崁航運大樓集合，下午4點以後報到勤務則依律不得提供服務，但上述25名組員皆早於工會宣告的罷工時間。

馮美莉說，18名組員在機場時，透過手機聯繫工會幹部，工會幹部當時向組員表示，下午4點後就能離開工作職場，完全是合法罷工，因此18人聽從幹部指令離開工作崗位；長榮航空對於工會對會員不負責任的兩面手法予以強烈譴責，事前引導非法罷工，事後卻要求公司不得懲處，非常不合理。

馮美莉更痛批，工會還擴大解釋說下午4點以後就能不提供勤務，甚至有工會律師說即便是在空中值勤的航班，也不用提供勤務，這種違反飛安價值，長榮航空無法認同。

長榮航空表示，公司目前將18名組員暫記曠職，公司後續要向工會釐清，看18人的罷工行動是否符合工會公布範圍，有無違反誠信原則疑慮。

馮美莉呼籲，近日很多組員表達想回家，工會卻釋放很多讓會員害怕的動作，包括昨天聽到工會要求會員取回三寶時要填寫退會申請書，這代表組員要組員放棄工會會員身分，6/20至今的罷工期間都會被記為曠職。還有要組員取回三寶時，同時簽切結書保證罷工結束前不會取回三寶，讓組員回家路上困難重重。

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