四類場所今天起禁用塑膠吸管 違規最高處6000元罰鍰

2019-07-01 15:22

〔記者蔡思培／台北報導〕一次用塑膠吸管限制使用政策於今天正式上路，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等場所內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管。北市環保局表示，北市屬於四大類限制使用對象者約有549家，今天起全面稽查，違規不改者最高可處6000元罰鍰。

環保局表示，今日起全面稽查一次用塑膠吸管，環保局也已全面發函通知相關店家配合，並舉辦四場法規說明會，確保業者能瞭解政策內容，進而順利執行。第1次違規先施以勸導及限期改善，第2次違反者將依廢棄物清理法第51條第3項規定處1200元以上、6000元以下罰鍰。

新制上路是為引導民眾改變習慣為主，優先從「不一定需要使用吸管」的內用環境開始管制，已取得「生物可分解塑膠」環保標章、工廠出廠已附有吸管的商品則不在管制範圍。目前四大類限制使用對象將採以口就杯、選用紙吸管、矽膠吸管或竹吸管等非塑膠材質吸管提供給消費者飲用。環保局也鼓勵民眾，自備可重複使用的吸管，用實際行動減少一次性吸管的使用。

環保局表示，中央自91年起陸續推動各項源頭減量措施，包括「購物用塑膠袋」、「免洗餐具」、「一次用外帶飲料杯」至「塑膠吸管」，透過法令規範，循序漸進地擴大減塑的限制使用範圍，希望民眾從生活中落實，減少各類塑膠製品使用的習慣。

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