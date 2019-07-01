高市低碳公車「綠1」號上路 串連高市主要商區和景點

2019-07-01 13:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今天起推出低碳公車「綠1」號，車內溫度均設定為25度，串連哈瑪星、駁二、新崛江商圈、大立百貨、漢神百貨、大遠百、亞洲新灣區、高雄展覽館、MLD台鋁和夢時代等各大景點，每天共計有50班次服務乘客，落實市府低碳遊高雄的運輸目標。

交通局表示，今年暑假特別推出綠1公車，讓民眾出遊有了全新選擇，該路線由南台灣客運以全新電動低地板公車，自7月1日開始上路營運；另民眾刷電子票證搭乘公車，便能享有市區公車一日二段吃到飽24元、公路客運最高自付額60元、捷運轉乘公車現折3元、文化觀光公車票價50元，或享當日無限次轉乘文化觀光公車和市區公車等優惠。

交通局長鄭永祥表示，今年6、7月氣溫又屢創新高，為對抗酷暑來襲，結合低碳環保的公車，並能串連主要市區景點，目前可通往各大景點、百貨公司、電影院的公車約有100多條路線，包五福、三多、民族等幹線。

「綠1」還有2輛有Snoopy車身，美國「花生漫畫（Peanuts）」為紀念人類登陸月球50周年，亞洲第一站就選在高雄舉辦「Snoopy高雄城市探險」活動，南台灣客運特別推出2輛Snoopy車身彩繪公車，歡迎迷弟、迷妹搭乘綠1公車進行都市探險之旅，民眾可搭配使用手機「高雄i bus」APP查詢公車即時動態，減少候車時間，相關活動訊息可上交通局官網（www.tbkc.gov.tw）及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。

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