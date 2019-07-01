慈文社區公托家園今開幕 桃市還有8間「小公托」

2019-07-01 13:47

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園是六都生育率最高縣市，市府社會局推動公共化托育服務，市長鄭文燦今天出席「慈文社區公共托育家園」開幕典禮時表示，桃園市比往年多增7千個娃，婦產科醫生嚴重不足，托育需求必須多管齊下，今年目標打造17間大、小公托，屬於微型公托（俗稱小公托）的慈文社區公共托育家園，設於舊桃園市立幼兒園慈文分班2樓，委託台北市幼托協會經營管理，可收托12名2歲以下嬰幼兒，自即日起至10號止受理報名登記，提供桃園市民更多元的送托選擇。

鄭文燦說，公共托育家園是前瞻計畫推出托育公共化的政策，大公托平均收45至90名幼童，需要較大場地，小公托希望用學校、社區閒置空間，只收12名，提供離家近的就近服務，小公托目的是因地制宜、貼近社區，小公托計畫，西門公托家園已正式營運，慈文公托家園是桃園區第二個，其他各區也已經在推動。

原桃園市立幼兒園慈文分班移到慈文和永順兩個國小後，市府活化利用現有土地及房舍，規劃一樓設置市民活動中心、二樓的慈文社區公共托育家園，有卅五坪空間，以木質地板裝潢為主，遊戲間內有積木區、小型溜滑梯等，整體空間開闊，孩子都能自在穿梭走動，為方便小小孩使用，洗手台、馬桶都是迷你尺寸，還有用餐區採用多功能餐椅，能與大人同視線共餐。由4個保母照顧12位孩子

市府社會局指出，慈文社區公共托育家園自即日起至10號止受理報名登記，16號正式收托，在六號前有3天開放家長參觀，12號上午進行抽籤、下午公告名單，若想更了解慈文社區公共托育家園的服務項目，請電洽慈文社區公共托育家園：03-358-6250；或洽桃園市政府社會局婦女福利及兒童托育科03-3322101#6424。

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