浴火重生 花蓮七星柴魚博物館試營運

2019-07-01 12:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮七星柴魚博物館前年夏天遭祝融，佔地五百坪園區加上許多古物都付之一炬，母公司宗泰食品保留舊工廠烘房遺跡重新修建，歷經一年多籌備，今天重新開館試營運，並與花蓮近百年新味醬油合作推出柴魚醬油，希望讓花蓮在地傳統產業文化，能夠在花蓮繼續傳遞下去。

位於花蓮知名七星潭旁的「七星柴魚博物館」，是全台唯一以柴魚為展示主題的博物館，曾是一座閒置柴魚工廠，2003年成功轉型為產業博物館，近年成為遊客造訪七星潭的必遊景點之一。館長余國豐說，原本博物館是座擁有50幾年的木造建物，2017年7月幾乎全部燒毀，目前殘留的水泥牆壁，是以前的「大烘房」結構。

館長余國豐說，七星潭柴魚加工產業從日治時期就有，但後來柴魚產業往東南亞國家移動，七星潭柴魚工廠從極盛時期20多間，在80年代開始一間一間的關閉，博物館原址是最後一間關閉的，創辦人余宗柏認為應該保存花蓮產業記憶，因此購置工廠並轉型為地方產業博物館，很遺憾多年累積的珍貴古董漁具、設備等在火災中付之一炬。

余國豐說，重建後的博物館本體即為原有煙燻柴魚的烘房遺跡，除了補強火災後的結構，並與後棟廠房銜接，還保留局部被火燒得焦黑的殘垣，以及過去烘房的鐵欄杆地面，與重建後的新風貌相應；館內還有火場搶救回來的文物，包括傳遞卅餘萬封信的郵筒、第一代柴魚刨片機等。

而手工純釀造的「新味醬油」在地已近百年，傳承三代釀出屬於花蓮的特色與風味，近年轉型為觀光工廠，第三代負責人許桓巽說，與七星柴魚博物館同樣都是花蓮在地老產業，這次老店異業合作，用柴魚開發出新口味柴魚醬油，希望繼續訴說在地文化產業的傳承，讓柴魚、醬油傳統產業文化一起在花蓮傳遞下去。

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