捷運WiFi斷訊逾3天未恢復 北捷：終止契約沒收保證金
列印

2019-07-01 12:08

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運無線網路「Free AD WiFi」25日突然斷訊，北捷當時表示將依合約要求廠商於斷訊3天內恢復服務。不過至今WIFI服務未全面恢復，北捷今認定業者違反契約，終止雙方契約、沒收履約保證金。

北捷今天上午證實，要與「Free AD WIFI」經營業者終止雙方契約、並沒收履約保證金，下午還會有進一步的說明。

不過「Free AD WiFi」業者「全林實業」被問起北捷要終止雙方契約一事時，僅表示還不知情。

  • 北捷表示，要與「Free AD WIFI」業者終止雙方契約、並沒收履約保證金。（資料照）

    北捷表示，要與「Free AD WIFI」業者終止雙方契約、並沒收履約保證金。（資料照）

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