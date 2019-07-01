長榮空服罷工》空服員「應援之夜」 7/2晚間凱道登場見

2019-07-01 11:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空罷工空服員發起「一人一信」活動，希望邀請長榮航空董事長林寶水參與明天的協商，具體回應桃園市空服員職業工會的「不秋後算帳條款」等協商內容，工會並將於明天晚間7點在台北市凱達格蘭大道舉辦「應援之夜」，感謝各界對空服員的支持。

罷工棚舞台區新增看板寫到：「蔡總統，勞工是您心理最柔軟的一塊，請您聽聽我們的心聲」、「小英總統，勞工需要您來保護，勞動政策需要您來監督，我們需要您！」工會還決定明晚要在凱道舉辦「應援之夜」，希望讓蔡英文總統聽到她們的心聲。

工會會員代表林昱嘉解釋，罷工已進行12天，許多民眾、會員親友、社會團體、專家學者都非常關注，也很支持工會的罷工行動，工會才決定在明天晚間7點到9點，舉辦「應援之夜」。

罷工空服員們寫下「我們不是免洗筷，我們是盼望著您的基層員工」、「您們一再說我們是長榮的女兒，卻又想著如何算女兒們的帳，我從來就不貪心，只想要一個平等對談的機會」等內容的「一人一信」，由林昱嘉與工會常務理事王美心送交長榮航空總部警衛室，希望能轉交給林寶水。

王美心強調，6月29日開啟罷工後第一次正式協商，擬簽訂團體協約、結束罷工，然而長榮航空於協商中並未提出不秋後算帳條款的具體方案，也因資方出席代表授權不足，最高層級只達副總，未能回應工會提出的不秋後算帳條款，只得約定7月2日再行協商。

她補充，工會期許罷工能夠儘速落幕，減少影響國人疏運，早日恢復長榮航空公司正常營運，也讓空服員好好回家，但空服員要回家，需要一條安全回家的路，這要靠勞資共同來努力，長榮空服員願意相信林寶水在6月28日會面中對不秋後算帳的承諾，也希望資方能傾聽長榮空服員想好好回家的心聲。

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