新北9月試辦「智慧停車2.0」 家長接送孩童不怕挨罰

2019-07-01 10:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕公托及幼兒園的家長經常擔心接送孩子時，車輛違規停車遭開單拖吊。新北市交通局將試辦「智慧停車2.0系統」，運用最新科技的停車柱，人性化設定家長接送孩童所需停車時間，家長可以安心接送孩子，不用再擔心違停被開罰，將車位公平分享給需要的人，預計今年9月上路。

停車營運科科長許芫綺表示，公托中心和幼兒園因孩童年紀小，都需要家長親自接送，「智慧停車2.0系統」將在永和區永平國小、板橋區文德國小等2所附設幼兒園的學校試辦，於家長接送區時段性禁停車格設置停車柱及高位視訊等新科技執法系統，在上、放學的尖峰時段，「智慧停車2.0系統」將依照家長停妥車輛後，進出幼兒園接送所需時間，設定允許的停車時間，預計9月上路。

許芫綺強調，「智慧停車2.0系統」在其他非禁停時段則實施智慧化停車收費，透過路側的停車柱及高位視訊的裝置，推動無紙化自動開單，民眾可利用停車柱繳費或手機下載路邊停車繳費APP，以行動支付方式繳費，省時、環保又方便。

交通局長鍾鳴時表示，「智慧停車2.0系統」以智慧化模式分享停車格，家長接送孩童可以安心停車，透過科技執法計算停車所需時間，逾時才會照相取締，將違規事證資料移送警察機關裁罰，以維持交通秩序，未來計畫擴及托老中心和安養機構，讓子女們安心接送長輩。

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