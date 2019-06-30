7/1新制禁塑膠吸管 環團揭台灣年消耗量 網友驚呆

2019-06-30 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕環保署公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」新制7月1日正式上路，往後政府機關、學校、百貨購物中心、連鎖速食店內用不得提供一次性塑膠吸管。對此，綠色和平（Greenpeace）台灣網站今（30）日也發文呼籲網友，並反問「那你知道台灣人一年用掉多少根吸管嗎？」答案令網友震驚不已。

據綠色和平貼文，除了提醒民眾明（1）日起四大場所內用禁止提供塑膠吸管外，也反問網友：「等等！那你知道台灣人一年用掉多少根吸管嗎？」選項有A.300萬、B.3000萬、C.3億以及隱藏的D選項。

在A選項300萬中，綠色和平笑道：「你太小看台灣人的手搖杯文化啦！」，B選項3000萬根，大略是全台灣每人每年使用1.3根塑膠吸管，也並非正確答案。

綠色和平表示，C選項3億看起來雖然看似「多得合理」，再超過「也太可怕了吧」！但實際上的數字，卻是D選項的30億根，平均每人一年使用140支塑膠吸管，其中只要有1%的人不當丟棄，就有超過3000萬根吸管流落到環境中。

假設這3000萬中的1%沒有被妥善清理，流入水溝、河川，就代表有30萬根吸管最終進入海洋，成為海洋垃圾，危害海洋生物和環境，成為海龜鼻孔插管等悲劇的元兇。

網友得知消息紛紛表示震驚，留言道：「震驚無數家庭」、「很嚇人的數字」、「我不敢看」、「幸好我已經好一些日子不用吸管」。

相關原文請見：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法