晴朗炎熱！週一留意午後雷陣雨 高雄、花東上看36度

2019-06-30 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕明（7月1日）全台各地仍以多雲到晴為主，晴朗炎熱，午後各地仍有出現短暫雷陣雨的機率，而南部以及花東則不定時會出現局部短暫陣雨，午後全台各地仍有局部大雨發生的機率，提醒民眾，外出記得攜帶雨具以及注意防曬設施。明日全台各地高溫，約32至35度，尤其花東縱谷及高雄近山區平地仍有機會上看36度以上高溫，沒下雨時持續高溫悶熱，提醒民眾外出時，避免在豔陽下活動過長，也要做好防曬措施，以及多補充水分，避免中暑。

中央氣象局預報，明天風向將由偏南風轉為東南風，而南部以及花東地區仍會不定時出現局部短暫陣雨，全台各地多雲到晴，但午後各地仍有機會出現短暫雷陣雨，其中以中南部地區及北部山區、東半部山區，降雨機率較高，提醒民眾外出，請記得攜帶雨具，以防短暫雷陣雨。而馬祖地區則有局部霧、低雲，影響能見度，有交通往返的民眾，仍要請留意航班資訊。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓正在發展中，並將朝西北方，往巴士海峽移動，但北上過程中，大氣環境將愈來愈不助於發展，這個熱帶性低氣壓的未來變化仍須繼續留意氣象局的最新預報。

天氣風險公司表示，明日全台各地天氣持續晴朗炎熱，提醒民眾多補充水份，及注意防曬措施，山地地區則要留意午後雷陣雨。自從上週梅雨季節結束後，近日以來都是偏南風暖空氣影響，各地持續高溫炎熱，白天高溫更是上看到33至34度以上，降雨則以午後雷陣雨為主，是典型的夏季天氣型態。除了午後雷陣雨旺盛之外，中南部迎風面地區也不排除有大雨發生的可能。

現在有一個熱帶性低氣壓在菲律賓東方發展中，不排除未來發展為輕度颱風的可能，因這個熱帶性低氣壓目前距離台灣並不算遠，對於下週的天氣的影響，將會是很大的變數，提醒民眾持續注意這個熱帶性低氣壓發展變化的最新消息。

溫度方面，各地高溫約32至35度，尤其花東縱谷及高雄近山區平地仍有機會出現36度以上高溫，沒下雨時持續悶熱，外出請多補充水分並注意防曬。

紫外線方面，全台各地皆為「過量級」，澎湖縣則為「危險級」，10至14時盡量避免在烈日下活動，要特別留意，須做好防曬措施。

空氣品質方面，明日環境風場以東南風為主，中部空品區以北位於弱風區，擴散條件較差，受光化作用及擴散條件影響致午後臭氧濃度上升；臺南以南地區及花東空品區易有局部短暫陣雨，降雨影響之區域及時段空氣品質普遍較佳；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

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