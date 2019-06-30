柬埔寨潔淨水專題》台灣卓越淨水技術 給柬埔寨人乾淨水源

2019-06-30 20:57

〔記者劉力仁／柬埔寨報導〕大愛無國界，台灣卓越淨水技術，解決柬埔寨貧困人家無乾淨水源問題，淨水一滴、續人一命。

柬埔寨洞里薩湖村民生活貧困，世世代代以湖維生，三餐、糞便等生活污水直接排入湖中，村民再從湖中取水飲用，嚴重威脅村民健康，從布袋蓮多到阻塞河道，可看出水質惡劣。

柬埔寨是佛教國家，大和尚為此貧困國度民眾的心靈導師，也會嘗試解決民眾生活困境。洞里薩湖大和尚潤萬順向知風草文教協會秘書長楊蔚齡反映此事，楊透過北市永平扶輪社前社長王俐云引薦，獲沈宏文及駱業勳兩位水專家協助，去年五月前往洞里薩湖區黑木村及彬賽瑪小學建置「超濾膜濾水設備」，實驗性地測試一年。

當設備安裝完成，抽取污濁湖水灌入水塔後透過超濾膜流洩而出潔淨清水，沈宏文檢測發現，原本高濃度的大腸桿菌及總生菌數菌落幾乎都歸零，這件事可行；有了成功經驗，台北永平扶輪社、柬埔寨金邊首都扶輪社與知風草文教協會組成團隊向國際扶輪基金會申請「全球獎助計畫」成功。王俐云表示，國際扶輪長期關心落後國家水資源問題，同意補助經費安裝16套淨水設備。

6月份記者跟隨團隊深入湖區安裝淨水設備，從暹粒省布縣渡船頭搭乘小船深入安隆達悟村、獅頭村、臭魚岸村、克旺村，最遠搭船四小時抵達黑木村，中間歷經船隻故障、擱淺等狀況，相當危險且辛苦。

獅頭村有800戶湖上人家、3600多位村民，村長班力說，村民常拉肚子、發燒、嘔吐、霍亂，最近的醫院要2小時的船程，很多村民無力就醫。去年村裡有6位小朋友突然生病過世，推測跟長期飲用不潔的水有關；臭魚岸村民韓力說，平常要開船到3公里外的地方取比較乾淨的湖水，但小孩仍常常生病。每到一個村落，兩位水專家帶領當地村民安裝，看黃濁原水經超濾膜過濾後從水管流出清水，村民高興地排隊拿容器盛裝，開心地飲用。

楊蔚齡表示，柬埔寨人平均壽命，男60歲、女62.3歲，但洞里薩湖區村民平均壽命男50歲、女52歲，整整少了10歲，主要跟長期飲用不潔的水有關。這項淨水計畫讓10幾個村的村民可獲乾淨水，數萬人受益，對疾病預防效益，難以估計。

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