柬埔寨潔淨水專題》如神農嚐百草 兩台灣水專家率身飲清水

2019-06-30 21:14

〔記者劉力仁／柬埔寨報導〕將台灣淨水技術帶至柬埔寨，兩位水專家沈宏文跟駱業勳，是關鍵人物。

兩人15年前因工作結識，沈宏文是留美環境化學博士、活性碳專家，駱業勳則任職於活性碳回收公司，後來駱業勳自行創業做淨水生意，這次計畫，沈邀請駱一起加入，考量洞里薩湖區缺電，沈宏文決定採重力過濾，並先捐兩套設備試驗，去年5月到湖區的黑木村及彬賽瑪小學安裝，累積經驗。

為了因應每個村子不同環境或困境，兩人為每個村量身設計淨水設備，在獅頭村，藉由台商旭威公司捐贈的太陽能板蓄電，巧妙地完成一套在湖上、可隨水位浮動的淨水系統；每完成一站設置，兩人一定率先喝著過濾後的乾淨水，以行動告訴村民安心飲用，免驚啦。

61歲的駱業勳說，看到村民主動幫忙，一心想要乾淨水，讓他充滿使命感，在第一站安隆達悟村，他爬上高處忍著被紅火蟻叮咬雙腿的痛楚完成設備架設，第一滴乾淨水流出來瞬間，他當場哽咽，心想台灣人真幸福，我們要珍惜。

在外商公司工作多年的沈宏文，今年59歲，翻開護照滿滿的入出境紀錄，他說平均一個月有三個星期在國外拜訪客戶，累積多年疲憊，原有退休之意，一次機緣到永平扶輪社演講水資源，透過前社長王俐云介紹，認識知風草有意改善偏鄉及湖區水質，他特別飛了一趟柬埔寨，了解當地情況，回台之後找好友駱業勳研究，決定採用不需電力、用重力方式即可過濾的技術。

看到一村又一村成功啟用淨水系統，他感動地說，動員大批人力、物力，從台灣海運送器材、物資到柬埔寨，再經陸運、船運到湖區村落，大家一心想幫當地民眾引入乾淨用水，真的很不容易。當地村民看到台灣團隊來，放下工作協助安裝，認真學習保養方式，非常珍惜。

想到這裡，沈宏文改口說，不想退休了。「我一輩子努力工作都為自己，這次我深深感受到幫助人自己獲得更多，我不退休了，要更努力工作，賺更多錢，幫助更多貧困民眾，這是我人生新目標。」

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