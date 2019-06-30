柬埔寨潔淨水專題》台人研發重力式碟片超濾膜 征服洞里薩湖污濁湖水

2019-06-30 22:07

〔記者劉力仁／柬埔寨報導〕柬埔寨洞里薩湖橫跨暹粒、馬德望、奧多棉吉、菩薩、磅清揚5個省份，湖上有20多個漁村，貧困的村民將竹筏綁起浮在水面上蓋屋居住，生活污水、大小便、廚餘直接排入湖中，導致湖水混濁不潔，微生物污染造成疾病感染，急需改善水質；台灣人研發「重力式碟片超濾膜」，成功征服洞里薩湖污濁湖水，帶給當地民眾乾淨水源。

每年枯水季節，湖水經洞里薩河流入湄公河，補充了湄公河水量不足，當6至11月雨季來臨，湄公河暴漲，洶湧的河水又倒灌入湖中。乾季時洞里薩湖流域面積約2700平方公里，雨季時增加約10360平方公里，接近3分之1台灣面積，為東南亞最大的淡水湖。

由永平扶輪社、柬埔寨金邊首都扶輪社、知風草文教協會組成的台灣淨水團隊引進的重力式碟片超濾膜，由新世膜公司研發成功，膜片過濾精度可達0.01微米的專利技術，膜片髒了用清水清洗即可再使用，可有效去除鐵鏽、細菌、微生物、病毒、重金屬膠體、熱源、藻類、泥沙等有害物質。

水專家沈宏文表示，洞里薩湖居民長期仰賴捕魚的生活方式，無法像在陸地生活的居民有土地可耕種、挖水井或儲存湖水使用，他聽說很多國家的救援團體在此推出淨水計畫，最後都失敗收場，讓他頗感壓力。

他跟另一位水專家駱業勳苦思解決之道，想到台灣有一套自主研究成功的超濾膜淨水系統，可過濾水中微生物及細菌，符合湖域居民的需求，最重要的是當地缺電，這套系統可設計為重力過濾，不需要電力，克服無電困境。

去年5月沈宏文實驗性地先到黑木村及彬賽瑪小學安裝兩套淨水設備，今年6月份，沈宏文到黑木村檢視，看到一年前安裝淨水設備情況良好，水還是如此清淨，他可以想像過去一年來村民很認真保養、清洗，過濾膜才會如此清淨。忍不住說村民實在太可愛了。看到清淨的水源源不絕流出，自己也深受感動，當初的構想沒錯，這個計畫是可行的。

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