柬埔寨潔淨水專題》台灣知風草協會旱地開水井 帶出奇妙生命循環

2019-06-30 22:01

〔記者劉力仁／柬埔寨報導〕柬埔寨洞里薩湖水上人家無乾淨水可用，但陸上人家則面臨缺水窘境，台灣知風草文教協會帶著台灣人的愛心，過去3年多，協助當地人挖掘了148水井，分布於暹粒等4個省18個縣市，造福了超過10萬村民，協助居民預防疾病，帶出奇妙生命循環。

知風草秘書長楊蔚齡表示，多年來在柬埔寨偏鄉服務，眼見許多村莊土地貧瘠，缺乏水資源、無灌溉系統、作物歉收、學校建物老舊，廁所髒亂不堪；偏鄉寺廟，靠幾個大水缸於雨季時儲存雨水，村民到寺廟祭拜時，直接飲用生水，衍生疾病問題，促使她發願協助當地民眾挖掘水井，改善生活條件。

但真正去做才知道挖水井並不容易，楊蔚齡說，即使是經驗豐富的老師傅，也常常挖了5、6個點，深入地下60公尺，才見地下水冒出來。

記者跟隨台灣淨水團隊前進卜迭棉芷省偏鄉查看水井使用情況，在吳哥必利縣大山國中，校長速坤不斷向台灣人表達謝意，那口水井解決了全校師生旱季無水可用的困境；另一個偏鄉學校雷綺小學，平日師生抽取學校旁邊的大池塘池水使用，但旱季池塘乾涸，根本無水可用，水井帶來水，也帶來師生的笑顏。

這項計畫除了台灣民眾透過小額捐款支持之外，數百位嚕啦啦假期活動服務員以點滴匯成江海方式，一口捐完再捐一口，在柬埔寨遍地開花。

嚕啦啦成員林夢萍表示，柬埔寨很多地方沒有乾淨的水喝，對於用水便利的台灣人很難想像。嚕啦啦長期支持知風草在柬埔寨的服務工作，當知道有挖井的需要，嚕啦啦以「期」為單位，風起雲湧響應，連嚕啦啦的朋友也跟著捐井，到5月底為止，嚕啦啦捐了35口井，嚕友們捐了20口。

今年3月，19歲大學生陳品安在苗栗騎機車撞上違規臨停拖板車送醫不治，陳父陳奇生為嚕啦啦成員，以陳品安之名捐贈知風草偏鄉挖井計畫，讓愛無遠弗屆，故事感動不少人。

特別親赴柬埔寨一趟水井使用情況，一路聽到當地民眾的感謝聲音，林夢萍說，大家一點小小挹注，看到當地居民有水喝，那種開心，難以言喻。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法