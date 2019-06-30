GODIVA巧克力也找它代工 南僑打造食品大平台

2019-06-30 19:58

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局全球市場，南僑（1702）積極轉型打造亞洲最大的食品業平台，提供食品、餐飲和通路業者異業合作，連國際巧克力名牌GODIVA都已找上南僑代工GODIVA雪糕。

統一超商6月中限量推出每支99元，全台限量只有25萬支的GODIVA雪糕，立刻秒殺，眼尖的消費者發現，這頂級的GODIVA雪糕，竟是由南僑旗下皇家可口所代工。

南僑董事長陳飛龍表示，南僑過去營運比較專注在自有品牌產品的開發，這兩年南僑觀察到有些國際知名品牌，在部份市場很受歡迎，但在該地並無技術工廠或研發單位。

南僑業務橫跨油脂、冰品、清潔用品、急凍熟麵、常溫熟麵、慢食麵、寶萊納啤酒等領域，該集團已將所有品類整合為大平台，將開放其它食品品牌或異業進行合作，一起搶食食品市場商機。

南僑並歷時半年籌劃，由陳飛龍親自督軍，在世貿三館規劃了「TODAY AT NAMCHOW今日南僑」展覽，一口氣規劃了10幾個攤位。

把南僑旗下泰國南僑、點水樓、急凍熟麵、水晶肥皂、烘焙油脂、樟之物語肥皂、常溫米飯、杜老爺冰淇淋、小廚師慢食麵和寶萊納啤酒餐廳等品牌全都露。

只開放客戶及超級熟客入場，每天入場人次控制在1500人左右，讓客戶可以輕鬆深入的在今日南僑會展中尋寶。

南僑歷時半年在世貿三館規劃了「TODAY AT NAMCHOW今日南僑」展覽，一口氣把南僑旗下泰國南僑、點水樓、急凍熟麵、水晶肥皂、烘焙油脂、樟之物語肥皂、常溫米飯、杜老爺冰淇淋、小廚師慢食麵和寶萊納啤酒餐廳等品牌全都露，僅開放客戶入場（記者楊雅民攝）

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