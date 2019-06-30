竹南蛇窯首度打國際賽 西班牙、瑞士看見台灣之光

2019-06-30 17:38

［記者鄭名翔／苗栗報導］竹南蛇窯第二代窯主林瑞華在2016年創下柴燒窯最高溫1563度的金氏世界記錄，今年首度進軍國際就創佳績，作品「生命的意義在於呼吸之間」入圍西班牙CICA陶藝競賽、作品「火山」則入選瑞士卡魯日陶藝競賽；林瑞華表示，希望藉此機會讓國際看見台灣高溫柴燒之美。

林瑞華傳承已故父親、國寶級陶窯師林添福創建的竹南蛇窯，45年來埋首鑽研高溫柴燒技術，6年前利用柴及煙再燃燒，創新1563度高溫柴燒技法，製作出陶藝品「寶島台灣」，創下柴燒窯最高溫金氏世界記錄；今年首度參加國際競賽，就有2項作品入圍，為苗栗第1人。

林瑞華表示，近年來一直希望能將苗栗、台灣的陶藝推向國際，今年在友人協助下參加西班牙CICA陶藝競賽，從300多名各國大師、400多件作品中脫穎而出，成為45件作品之一，另也闖入瑞士卡魯日陶藝競賽，堪稱是踏出台灣的第一步，也期盼能與各國陶藝家交流。

參賽作品「生命的意義在於呼吸之間」呈現一個禪修者倚靠山脈吐納呼吸，展現饒富哲學的意境；「火山」則延續近年來林瑞華創作的山脈系列，捏出凝固岩漿般的紋理線條，搭配參賽主題「從花園走進餐桌」，推出3件兼具花器及觀賞功能的陶藝品。

林瑞華強調，除了此次突破性參加國際競賽外，預計將於今年11月舉辦第一屆台灣茶碗節，邀請國內、外優秀茶陶碗藝術家參展，希望將台灣高溫柴燒陶藝之美推廣至全世界。

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