捐寫500CC送電扇 這裡捐血人潮擠爆....

2019-06-30 17:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會為了解決血荒，並鼓勵民眾捐血，今天舉辦捐血活動，並祭出超豐富的贈品，民眾捐血除了保溫瓶和香皂，還贈送價值上仟元的的電風扇，吸引民眾清晨6點多就來排隊拿號碼牌，捐血活動9點半開始，沒想到700號的號碼牌就全抽光，捐血中心出動3台捐血車不夠用，中午緊急增派1台，為了讓民眾等待時不會太無聊，現場還有義整和管絃樂團演奏，預計將可募到900多袋的熱血，真的是盛況空前。

大里區瑞城百姓公慈善功德會理事長張明吉表示，功德會為了充實血庫，每年都會舉辦兩次的捐血活動，為了鼓勵民眾踴躍捐血，每次都會準備豐富的贈品，之前已經送過陶板屋禮券、茶鴨等贈品，今天在理監事等各界善心人士贊助下，除佰鋐公司提供2700塊香皂，草湖長青關懷協會也提供保溫瓶，現場更準備700台的電風扇，捐血250CC民眾可拿到14吋電扇，捐血500CC民眾則可拿到16吋電扇。

張明吉表示，因之前舉辦捐血活動民眾相當踴躍，2台捐血車不夠用，今天在大里瑞城國小舉辦的捐血活動，捐血中心特別派出3台捐血車，沒想到捐血活動9點半才開始，清晨6點半就有民眾排隊，到了活動開始時，700號的號碼牌全抽光，趕緊請民眾不要再排隊，因人潮實在太多，捐血中心中午時趕緊再增派1台捐血車，預計到晚間6點，才能讓所有民眾完成捐血。

因人潮實在太多，為了讓民眾等待時不會太無聊，現場安排義整，台灣省慈意愛心會也安排愛心管絃樂團到場演奏。

一名20多歲的陳先生說，前幾天聽到宣傳，早上約8點特別早起來排隊，現場就已經人山人海，今天捐了500CC，捐完血後抱著一台16吋的電風扇回家，稱讚主辦單位真的是大手筆；另一名來捐血的張先生也說，早上8點多就來排隊，抽到260多號，等到10點20分還沒輪到，強調平常就有在捐血，因家裡剛好缺電扇，決定趁機捐血。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法