竹南車站機車違停多 鎮長︰爭取前瞻經費闢停車場

2019-06-30 16:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南火車站周遭違規停車亂象層出不窮，近來有民眾反映，有騎士將機車停於公車專用格內，導致公車接駁時被迫半個車身停於格外，不僅影響交通動線，上下車乘客也多有不便；竹南警分局表示，已持續加強取締違停；竹南鎮長方進興則說，正積極向中央爭取前瞻經費闢建停車場，改善車站周遭停車位不足問題。

竹南火車站東站前天文路上，設有公車專用格，供苗栗客運、台灣好行巴士接駁乘客，但長久以來，常見機車違停於公車格內，使客運無法駛入格內停靠，被迫占用部分道路，乘客也常因機車阻通行，讓地方抱怨連連。

新南里長謝金晃無奈表示，許多搭火車的通勤族貪圖一時方便，違規停車卻影響居民、乘客的用路安全，里民批評聲浪不斷，過去警方來取締曾一天開完兩本紅單，但隔日又換一群人違停，罰不勝罰，非常困擾。

竹南警方指出，依道路交通安全規則第111條，凡公共汽車招呼站10公尺內皆不得臨時停車，警方上半年度也針對該路段祭出215件罰單，機車違停處以600元、汽車違停開罰900元罰款。

但也有通勤族抱怨，車站周遭停車空間不敷使用，不得已才違規；方進興強調，目前已積極向交通部爭取3.6億前瞻建設經費，希望於東站廣場打造地下兩層的停車場，紓解停車問題。

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