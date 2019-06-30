睡眠檢測不用到醫院 在家也可以辦到

2019-06-30 15:56

〔記者林惠琴／台北報導〕不少「睏未飽」的民眾，對於檢測睡眠品質得到醫院睡一晚感到不便，但衛福部雙和醫院與美國賓州大學合作，透過科技業者開發的遠距睡眠醫療平台，讓懷疑罹患睡眠呼吸中止症候群者，可將相關儀器帶回家，並於入睡前穿戴完畢，在家就可以輕鬆完成檢測。

雙和醫院睡眠中心主任劉文德昨在台北醫學大學暨賓州大學睡眠醫療聯合研討會表示，阻塞型睡眠呼吸中止症候群全球盛行率約10%，但亞洲則被低估，至少15%至20%的人有此毛病，且年紀越大、盛行率越高；在年逾60歲的中老年族群中，約40%至50%男性飽受此疾之苦，女性也有3分之1。

劉文德指出，若阻塞型睡眠呼吸中止症候群患者不接受治療，未來出現心肌梗塞、中風等心血管疾病的機率，將是正常人的3至5倍，同時罹患失智症、巴金森氏症、慢性咳嗽、胃食道逆流及失眠的機率較高。另有研究則發現，阻塞型睡眠呼吸中止症候群也與頻頻夜尿有關。

不只罹患其他疾病風險高，劉文德說明，由於失眠導致睡覺品質不好，患者隔天上班、上學往往精神不濟，容易有嗜睡現象，常見影響工作與課業表現。

一般來說，醫師通常會建議疑似阻塞型睡眠呼吸中止症候群者到醫院接受PSG多導睡眠檢測，但必須在醫院睡一晚，且從頭到腳要接上20幾條監測導線，而劉文德指出，該院5月底開始與近10家診所合作，提供居家睡眠檢測（HSAT）服務。

劉文德解釋，經醫師評估可行，並給予詳細解說後，患者可將居家睡眠檢測儀器帶回家，且導線僅PSG多導睡眠檢測的4分之1左右，只要就寢前穿戴就緒，即可自行檢測，對於當事人來說，應該會自在一點，日後再將儀器歸還，由醫師解讀檢測結果，進而決定後續治療策略。

台北醫學大學睡眠研究中心主任李信謙強調，美國睡眠醫學會於今年初公布的指導綱領指出，居家睡眠檢測將逐漸取代在醫院的PSG多導睡眠檢測，讓「虛擬病房」的概念成為現實。

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