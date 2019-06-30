賽道上帥氣奔馳 這些竟是電動車

2019-06-30 14:11

〔記者萬于甄／台南報導〕第二屆全國電動車創新設計與實作競賽今在台南沙崙「開跑」，來自全國11所大學14個車隊，為期2天，競賽內容包括靜態車輛介紹與設計報告、車輛測試以及動態的賽道路線等，各團隊設計的電動車在賽道上，交流砌磋並一較高下。

全國電動車創新設計與實作競賽今年由成功大學工學院主辦，每個團隊的電動車需經過加速剎車、S型轉向等車輛測試，才能進入道路競賽，挑戰500公尺20圈的耐力賽、直線加速、S型轉彎、S型障礙等，考驗各輛電動車的性能、電池效能分配及車手安全。

其中，靜態設計報告成績已出爐，由成功大學工科系Creative Esian、NCKUME成大機械賽車隊奪下冠、亞軍。Creative Esian隊長謝宜廷表示，團隊從準備到參賽，已獲得許多寶貴經驗，甚至贏得肯定，實在是太開心。

機械系車隊鄭兆順隊長表示，得獎激發起全隊對綠能科技更強烈的學習動機，接下來要為明年的日本「Formula SAE學生方程式賽車」，全力做準備。

第二屆全國電動車創新設計與實作競賽29、30日在台南沙崙「台灣智駕測試實驗室」舉行，今年參賽學校包含東海、成大、逢甲、屏科大、大葉大學、勤益科大、台南大學、靜宜、空軍航空技術學院、吳鳳科大、長庚大學等。

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