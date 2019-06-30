黃蠟石文化館今天開館 聽老師說黃蠟石前世今生

2019-06-30 12:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化局籌備多時的「黃蠟石文化館」今天試營運，開始對外開放參觀，今天上午「走讀基隆黃蠟石館與漫步壺穴之美」微旅行先登場，下午有「基隆黃蠟石之前世今生講座」，在過港社區協會廣場舉辦文創市集與懷舊跳蚤市場。

基隆市文化局指出，「黃蠟石文化館」位於基隆市暖暖區過港路52號，為了擴大民眾參與及活化過港街區，委託基隆社區大學協助安排館舍輪值人員；每週一休館，其餘開放時間為早上9點到下午4點。

試營運的首檔展示，除了展示早期暖暖地區的採礦文物外，東信國小李明吉老師也借出兩幅珍藏畫作共襄盛舉，更增人文氣息。現場還有當時礦工裸身採礦照片，顯示當時採礦工作的艱辛。

基隆社大在開館首日舉辦系列活動，今天早上9時30分至12時「走讀基隆黃蠟石館與漫步壺穴之美」微旅行、下午2時30分至4時30分「基隆黃蠟石之前世今生講座」，由焦中輝博士主講，今天下午1時30分至4時30分，在過港社區協會廣場（過港路54號）舉辦文創市集與懷舊跳蚤市場。

文化局指出，基隆暖暖礦業特展只是文化局嘗試結合當地特色讓大家親近暖暖的的一個開始，未來將繼續尋求與民間社會團體結合，持續辦理相關活動吸引外來人潮，希望能重新活絡過港街區，讓更多人前來感受暖暖地區的自然生態與人文特色。

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